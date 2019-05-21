Рейс авиакомпании «Ямал» задержан в Кольцово из-за неполадок с SSJ 100

Авиакомпания «Ямал» на несколько часов задерживает рейсы самолета «Сухой Суперджет» в Екатеринбурге и Ноябрьске во вторник, 21 мая 2019 года.

О том, что в Кольцово задержан рейс Екатеринбург-Ноябрьск, сообщают пассажиры самолета, информация подтверждается сообщением он-лайн табло порта. Рейс совершается на судне Sukhoi Superjet 100. Как сообщили в АТК «Ямал», причина – погодные условия. Самолет должен был вылететь в 8:30 утра, ожидаемое время сейчас – час дня.

В Екатеринбурге сегодня облачно, временами идет мелкий дождь. Вместе с этим в пресс-службе порта агентству «Новый День» рассказали, что аэропорт работает без ограничений. В пресс-службе Кольцово добавили, что рейс АТК «Ямал» задержан по решению авиакомпании, представители перевозчика работают с пассажирами задержанного судна. «Другие самолеты отправляются и прибывают, ограничений по погодным условиям нет», – сообщили в пресс-службе порта.

Обновлено в 11:09. Как выяснилось, в прес-службе АТК «Ямал» назвали недостоверную причину. На самом деле в самолете обнаружены неполадки, его решено заменить. Как пояснил корреспонденту ИА «Север-Пресс» директор АК «Ямал» Василий Крюк, борт заменили из-за проблем с бортовым самописцем. «С этим можно было бы вылететь. Но мы не та компания, которая пренебрегает даже малейшими формальными требованиями безопасности. Поэтому борт решено поменять. В 13:00 намечен вылет», – сказал глава перевозчика.

Одновременно в Ноябрьске во вторник, 21 мая, задерживается рейс до Санкт-Петербурга. Он также совершается на самолете «Сухой Суперджет». Причину узнать не удалось.

Напомним, в мае 2019 года развернулось обсуждение безопасности полетов на этом типе воздушных судов в связи с авиакатастрофой 5 мая 2019 года. Самолет, следующий до Мурманска, вынужден был вернуться в Шереметьево предварительно из-за отказа электроники. Во время аварийной посадки борт подпрыгнул, пявились повреждения, борт загорелся. Погибли люди, которые не успели эвакуироваться из салона горящего самолета.

АТК «Ямал» – компания с большим флотом «Сухих Суперджетов». Несколько лет назад экс-губернатор округа Дмитрий Кобылкин договорился с федеральным центром о том, что АТК станет пилотной площадкой для апробации и внедрения российских самолетов. Вместе с этим глава АТК Василий Крюк критиковал условия эксплуатации судов. Сейчас ямальский перевозчик судится с ГТЛК, у которой суда берут в аренду, из-за того, самолеты часто простаивают из-за поломок, авиакомпания терпит убытки, но вынуждена все равно вносить арендные платежи.

Ноябрьск, Екатеринбург, служба информации

Ноябрьск, Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

Журналисты и политологи на Ямале продолжили дискуссию о возврате прямых выборов губернатора и мэров. / На Ямале будут судить эксгибициониста. / Ямальские чиновники отдали контракт на исследование пастбищ югорчанам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»