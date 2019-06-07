Авиакомпания «Ямал» задерживает вылет из Кольцово из-за неисправности самолета

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в пятницу, 7 июня 2019 года, задержан рейс авиакомпании «Ямал». Маршрут самолета – Екатеринбург – Новый Уренгой с посадкой в Салехарде. Судно, на котором должен выполняться полет, «Сухой Суперджет» RRJ-95LR. Вылет должен был состояться в 8:25.

В пресс-службе авиакомпании не ответили на вопрос агентства о причинах задержки рейса. Ранее там сказали агентству ТАСС, что поводом стала техническая неисправность самолета. В пресс-службе Кольцово сообщили, что аэропорт указывает причину переноса вылета как «решение авиакомпании».

В пресс-службе уральского следственного управления на транспорте агентству «Новый День» пояснили, что уточняют информацию об инциденте.

Аналогичный инцидент произошел в конце мая 2019 года: АТК «Ямал» задерживала рейсы, которые должны были выполняться на «Суперджетах», из Ноябрьска и Екатеринбурга. Сначала представитель перевозчика сообщил, что причина – погодные условия. Но потом выяснилось, что это не так – настоящей причиной отмены рейса на «Суперджете» из Екатеринбурга была неисправность бортового самописца.

Во флоте компании «Ямал» 15 «Суперджетов». Именно государственная авиакомпания ЯНАО в 2015 году стала пилотной площадкой для внедрения российских лайнеров. Об этом договорились бывший глава округа Дмитрий Кобылкин (ныне министр природных ресурсов РФ) и глава государства Владимир Путин. Перевозчик не раз заявлял о технических проблемах с этими самолетами. Сейчас АТК «Ямал» и ГТЛК (участвует в схеме лизинга) судятся из-за арендных платежей за «Сухие Суперджеты». Самолеты простаивают в ангарах из-за неисправностей, но арендные платежи при этом взимаются. Таким образом АТК «Ямал» теряет прибыль.

Салехард, Новый Уренгой, Екатеринбург, служба информации

Салехард, Новый Уренгой, Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

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