Шкуры из Надыма поедут в Финляндию

В Надымском районе теперь тоже заготавливают шкуры для поставки в Финляндию. Их делает предприятие «Возрождение». Агентом поставок за границу выступает компания ООО «Сибирский олень» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора Ямала в понедельник, 10 июня 2019 года.

Как поясняют в правительстве округа, «Возрождение» – предприятие полного цикла, где происходит убой, заготовка и переработка мяса оленя. Фирма работает с 2016 года. Напомним, представители этой компании презентовали свою продукцию в том числе в рамках Иннопрома в 2018 году (бренд – «Баловень олень»). И теперь фирма открыла новое направление – засолка шкур. Сертификацию на право экспорта предприятие прошло в конце 2018 года.

Для заключения соглашения о поставках шкур за границу гендиректор «Сибирский олень» Юрий Ермолаев приехал в Надым. По итогам визита он отобрал более двух тысяч шкур. Их заготовили еще зимой. «Шкуры поместили в специальный барабан и прокрутили с мелкодисперсной поваренной солью, а после уложили стопками, чтобы испарилась лишняя влага. Заготовленные специальным образом шкуры будут отправлены в Финляндию, где будут использованы в производстве различной сувенирной продукции», – рассказал директор «Возрождения» Андрей Русаков.

Ранее шкуры в Финляндию отправляло МУП «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта». В этом году, помимо «Возрождения», к экспорту шкур подключилось и МП «Ямальские олени», рассказали в правительстве. Всего предприятия округа рассчитывают отправить за рубеж 13 тыс. оленьих шкур.

В Финляндии спрос на оленьи шкуры гораздо выше, чем в России. Они там продаются в сувенирных магазинах в местах скопления туристов, в том числе на горнолыжных курортах и резиденции Деда мороза.

Надым, служба информации

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