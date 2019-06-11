В ямальской тундре от огнестрельного ранения погиб рабочий

В результате огнестрельного ранения в Ямальской тундре погиб сотрудник нефтегазового предприятия. ЧП произошло в ночь на 11 июня 2019 года. По версии собеседников агентства «Новый День», это был случайный выстрел. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП – следственная группа вылетела на место происшествия.

Как стало известно изданию, погибший – работник ООО «УТТиСТ-Бурсервис». Неофициальный собеседник агентства описал обстоятельства ЧП. По его словам, двое сотрудников указанной компании отправились в вахтовый поселок «Сабетта-39» за материалами и сварочными электродами. По пути «Трэкол» застрял в снегу. Мужчины попросили помощи у местных жителей. Один из тундровиков – хозяин чума – согласился помочь. Но его собаки набросились на рабочих.

«Тундровик пошел за ружьем, чтобы спугнуть собак, в момент выхода из чума он зацепился спусковым крючком за обивку чума. Пуля попала в плечо одному из рабочих», – описывает обстоятельства ЧП собеседник агентства. Ранение оказалось серьезным.

О ЧП сообщили в вахтовый поселок, за раненым выехали коллеги. Его забрали, но не успели доставить до медиков – пострадавший умер от потери крови.

В пресс-службе окружного управления СКР по ЯНАО агентству «Новый День» пообещали прокомментировать ЧП позднее. Место происшествия находится за поселком Сабетта и считается труднодоступным. Туда вылетели следователи, они прибудут на место только ночью. То есть информация появится только утром 12 июня.

Ямальский район, служба информации

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