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Четверг, 13 июня 2019, 08:24 мск

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На Ямале возбудили дело по факту смертельного ранения работника ТЭК в тундре

Силовики возбудили уголовное дело после вылета в Ямальский район, где от пули местного жителя погиб сотрудник нефтегазовой сервисной компании. Речь идет о ЧП, которое случилось в ночь на 11 июня 2019 года. По неофициальным данным агентства, работники компании «УТТиСТ-Бурсервис» застряли на «Трэколе» в снегу. Помощь им хотел оказать местный житель, он взял ружье в чуме, чтобы отогнать своих собак от прибывших вахтовиков. Потом произошел выстрел, которым был ранен один из сотрудников компании. Позднее от кровопотери мужчина скончался.

По факту ранения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). «Отрабатываются несколько версий произошедшего. В том числе и случайный выстрел», – сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе управления СКР Ямала. Там не раскрыли остальные подробности инцидента.

Вместе с этим ранее обстоятельства ЧП описывал неофициальный собеседник агентства «Новый День». По его данным, местный житель выстрелил не специально – спусковой крючок сработал, когда человек выходил из жилища и зацепился оружием за окружающие предметы.

Ямальский район, служба информации

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