В Новом Уренгое сотрудники дворца культуры избили подростков за матершину (ВИДЕО)

В Новом Уренгое подростки сняли на видео, как сотрудница ГДК «Октябрь» бьет одного из мальчиков во время конфликта возле учреждения. Видео опубликовала редакция агентства «Нур24» 13 июня 2019 года. В издании пояснили, что запись прислали сами авторы видео. Представители ГДК заявили, что дети сами провоцировали потасовку. Инцидентом сейчас занимается инспекция по делам несовершеннолетних.

Потасовке предшествовал конфликт: сотрудники ГДК «Октбярь» попросили подростков покинуть сцену, где ребята катались на скейтах. Но дети не сделали этого, ссылаясь на то, что никаких документов о запрете катания нет. Работники ГДК настаивали, случился конфликт.

По версии ребят, сотрудники ГДК слишком сильно на них ругались. «Все началось с того, что из-за дождя нам негде было кататься, когда мы пошли на сцену, спустя минут 20 вышла женщина, начала кричать на нас, чтобы мы ушли. Мы начали доказывать свою позицию насчет того, что тут кататься можно, и нет табличек, где указано, что катание запрещено», – рассказал один из присутствующих там подростков изданию.

Отметим, на видео подростки ругаются матом и обзывают женщину, они также спрашивают, что она может им сделать. Женщина в ответ кричит на них и говорит, что ударила подростка за мат в ее адрес.

В ГДК заявили, что дети вели себя грубо и вызывающе, провоцируя конфликт. И так они поступают, якобы, уже не в первый раз. Заместитель директора МБУК ЦКС Полина Росошик сообщила журналистам, что ребята уже не раз получали замечания от сотрудников, а также просьбы не портить сцену роликами и скейтами.

«Это далеко не первый случай, когда они действуют по заранее отработанному сценарию, таким образом развлекая себя. Катаясь на сцене на роликах, скейтбордах, самокатах и даже на велосипедах, они зачастую деформируют сцену, также выбивают стекла в здании ГДК «Октябрь», двери, разбивают плитку, чем наносят большой ущерб имуществу, и что небезопасно для их здоровья. Постоянно приходится проводить дополнительные ремонтные работы. Следует отметить, что даже когда подключилась группа работников ГДК «Октябрь», ребята по-прежнему не реагировали. И только после замечания сотрудника полиции подросток ушел со сцены», – заявила г-жа Росошик «Нур24».

Она добавила, что к работнице технической службы ГДК «Октябрь», которая была мальчика, будут приняты дисциплинарные меры.

Отметим, конфликт взрослых и детей уже становился поводом для разбирательства на Ямале. В Салехарде женщина, которой не понравилось, что мальчики рассматривают ее машину, схватила одного из них за грудки и начала трясти. Мама ребенка обратилась в правоохранительные органы. Правда, в том случае дети не крыли женщину отборным матом и не портили ее имущество.

Новый Уренгой, служба информации

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