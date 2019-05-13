В Салехарде женщину, которая трясла чужого ребенка из-за авто, осудили за побои

В Салехарде привлечена к административной ответственности женщина, схватившая чужого ребенка за грудки. Она признана виновной в нанесении побоев ребенку. Речь идет об истории, которую обсуждали в Сети и на заседании заксобрания Ямала с детским омбудсменом: группа подростков рассматривала чужую машину во дворе. Хозяйка прогнала их первый раз, когда они пришли во второй раз, сосед владелицы авто успел схватить одного из ребят. Женщина подошла к нему и стала трясти, отчего у него оказалась разбита губа. История стала публичной после того, как мама мальчика обнародовала ее в городской группе в «Фэйсбуке». О том, что прошел суд, который признал женщину виновной, сообщила мать ребенка опять же в городском сообществе. При этом родительница возмущена поведением инспектора ПДН, которая заступилась за владелицу авто.

ЧП произошло 13 октября 2018 года. Мальчики несколько раз приходили в один и тот же двор, посмотреть на машину. В первый раз женщина из окна стала им кричать, чтобы они не крутились возле автомобиля. Они ушли в магазин, потом вернулись. Когда женщина спросила подростков во второй раз, что им нужно, один из ребят ответил: «шоколада». Тогда женщина выбежала из дома. Ее сосед догнал одного из мальчиков (потерпевшего), и владелица машины стала мальчика расспрашивать и трясти за куртку. Потом отвела его к родителям. Там мать ребенка увидела на губе мальчика ссадину и вызвала инспектора ПДН.

В суде женщина-владелица авто уверяла, что мальчик мог случайно удариться губой о ее руку, когда она держала его за одежду. И что специально она его не била. Но суд не принял эти аргументы. Суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа (дело было возбуждено по административной статье) – пять тыс. рублей. Виновная собирается обжаловать решение суда, написала мама мальчика в «Фэйсбук». Она также описала поведение инспектора ПДН, которым была возмущена. Основной причиной возмущения мамы является заявление инспектора о том, что в действиях женщины-обвиняемой не было никакого преступления. Напомним, ранее полиция также отказывала в возбуждении уголовного дела. К изучению обстоятельств ЧП подключался детский омбудсмен Ямала Данило Трубицын, который заявлял, что бить детей на Ямале нельзя.

«В начале судебного заседания, когда эксперт-психолог, которая восстанавливала ребенка после стресса и давала заключение по его психологическому состоянию, заявила ходатайство, чтобы ребенка не допрашивали в суде в связи с его тяжелым психоэмоциональным состоянием после пережитого, инспектор ПДН вскочила и заявила суду, что никакого тяжелого психоэмоционального состояния у ребенка нет, так как в деле имеется его характеристика из школы и там написано, что ребенок коммуникабельный и общительный! Т.е. инспектор ПДН не только усомнилась в действиях эксперта-психолога, с которым постоянно взаимодействует в рамках своей профессиональной деятельности, но и взяла на себя функции эксперта по психологии, – рассказала Ирина Романова, мама пострадавшего мальчика. – Дальше-больше… Когда инспектора ПДН пригласили к даче показаний в качестве свидетеля она заявила, что когда она пришла к потерпевшим домой на нее накинулась агрессивная мать, не давала брать показания у ребенка, говорила ему что говорить, заявила, что целью родителей было только извлечение наживы из произошедшего, так как они хотят взыскать моральный вред!».

Пока неясно, удастся ли оспорить решение суда женщине, которую признали виновной в побоях. И станет ли мама ребенка добиваться наказания для инспектора ПДН, которая, по мнению родительницы, оскорбила ее.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.05.19

Памятник рыбине в Салехарде изготовит депутат гордумы. / От медиков Ноябрьска требуют компенсацию за операцию, после которой ребенок стал инвалидом. / В Салехард едет заместитель генпрокурора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»