Прокуратура не согласна с полицией по делу о потасовке между женщиной и ребенком в Салехарде

Детский омбудсмен Ямала Данило Трубицын сообщил, что материалы о потасовке между ребенком и взрослой жительницей Салехарда из-за машины изучает прокуратура. Надзорная инстанция уже дважды отменяла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Окончальное решение пока не принято. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в четверг, 21 февраля, выступая с докладом перед депутатами заксобрания Ямала. Вопрос об инциденте задала депутат Елена Лаптандер.

Речь идет о ЧП, которое произошло в октябре 2018 года. Подробности агентство уже описывало ранее. Три мальчика пришли в один из дворов и стали рассматривать чужую машину. Хозяйка авто прогнала их, крикнув из окна. Когда мальчики пришли второй раз, женщина попросила соседа их поймать. Один ребенок оказался пойманным. Его женщина схватила за курточку и начала трясти. Мальчик в итоге ударился губой о ее руку и получил травму. Мама ребенка опубликовала в соцсетях решение об отказе в возбуждении дела для публичной дискуссии. Ранее уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО уже говорил о том, что он в курсе этой ситуации и .

«Мама ребенка обращалась ко мне. Это был даже не конфликт, это были действия взрослого по отношению к ребенку. Они были явно избыточно агрессивны, была причинена боль, было заявление в полицию», – сказал г-н Трубицын.

«Сотрудникам полиции было отказано в возбуждении дела: чтобы дать оценку действиям виновного лица, необходимо было наличие заключения судмедэксперта. Его не было. До настоящего времени процессуальная проверка не завершена. Но могу сказать, что никакие сроки давности не прошли. И кто бы что не писал у нас в пабликах, детей у нас в округе бить нельзя», – сказал защитник прав детей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.02.19

В Новом Уренгое осужден директор спортклуба, где спрашивали журналистов об изнасиловании. / Мужчина, который протаранил участок полиции Муравленко, потреблял наркотики без назначения врача (ВИДЕО). / Рыба, которой ямальцы заразились ботулизмом, прибыла из Дагестана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»