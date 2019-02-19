В Салехарде обсуждают ЧП: полиция не стала возбуждать дело из-за потасовки женщины и ребенка на улице

В Салехардских пабликах обсуждают резонансное ЧП – жительница города схватила за грудки чужого ребенка и начала трясти так, что он получил травму губы. Мать мальчика обратилась в полицию, но в возбуждении дела было отказано. Материалы проверки опубликованы в группе «В Салехарде» в соцсети «Фэйсбук». Детский омбудсмен Ямала Данило Трубицын сказал, что уже в курсе ситуации и сделал запрос в органы для выяснения подробностей. Он считает, что необходимо привлечь к ответственности обидчицу ребенка, сообщает агентство «Новый День».

Дискуссия с документами появилась в сообществе 19 февраля 2019 года.

«ОМВД по Салехарду отказал в возбуждении уголовного дела по факту избиения малолетнего лица (10 лет) 53-летней женщиной. В отказе сказано, что он сам ударился о ее руку, когда она его трясла за одежду. Что же на самом деле произошло? Ребенок остановился посмотреть на автомобиль, вред имуществу не причинял, но это не понравилось хозяйке авто. Она велела соседу догнать ребенка, затем схватила его (мальчика – прим.ред.) за куртку и стала швырять из стороны в сторону, разбила ему губу. Затем приволокла его домой к родителям, где не смогла пояснить, для чего она это сделала. Вызвана полиция, сняты побои, но инспектор ПДН в первый же день дала понять, что это дело ей неинтересно, когда диктовала матери написать, что ребенок сам ударился о кулак. Последствия – психологическая травма и лечение у психолога», – говорится в пояснениях к документам.

Из документов следует, что инцидент произошел в октябре 2018 года. Трое мальчиков разглядывали машину во дворе. Хозяйка автомобиля, увидев это из окна, по какой-то причине сильно встревожилась, начал кричать и прогонять детей, мальчики дважды убегали. Второй раз одного из них догнал сосед владелицы авто. Женщина стала трясти ребенка за куртку, схватившись спереди. В результате ребенок ударился о ее руку и разбил губу. Он также рассказал маме, что хозяйка машины ударила его по голове ладонью. Это стало поводом для обращения в полицию. Избиение по голове не подтвердил сосед, догонявший ребят, и сама владелица транспорта. А разбитая губа, по данным полиции, не расценивается как вред для здоровья. Поэтому в действиях хозяйки машины инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД Салехарда не нашла состава преступления – ни административного, ни уголовного.

Как сообщил агентству «Новый День» детский омбудсмен Данило Трубицын, к нему уже поступила жалоба от мамы мальчика.

«Заявитель не согласилась с решением об отказе, обжаловала это решение руководству ОМВД, но безрезультатно. Мы запросили сведения о результатах проверки. В ближайшее время планирую встретиться с заявителем лично, выяснить обстоятельства из первых уст. Ни при каких обстоятельствах детей бить нельзя. В зависимости от вреда, причиненного здоровью ребенка, виновное лицо должно быть привлечено либо к уголовной (ст. 116), либо к административной ответственности (ст. 6.1.1). Выясним, почему это до сих пор не сделано, и дадим этому оценку с учетом приоритетности защиты прав ребенка», – сказал уполномоченный по правам ребенка.

Салехард, служба информации

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