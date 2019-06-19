В «Научном центре изучения Арктики» нашли подозрительные закупки

В Научном центре Ямала нашли подозрительные сделки – ученые заключали договор на транспортные услуги с собственным водителем. Об этом говорится в материалах проверки учреждения, которую проводил департамент международных связей, сообщает агентство «Новый День». Отчет о проверке датирован 30 мая 2019 года. Копия документа есть в распоряжении агентства.

В документе говорится, что проверка коснулась закупок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Контролеры выяснили, что общий объем закупок Научного центра Арктики за 2018 год – более 41 млн рублей.

Замечание вызвали контракты с Вильдаром Саитовым. Этот человек несколько лет получал от ученых договоры на курьерские услуги, услуги по предоставлению в аренду транспортных средств, на отправку почты. Суммы контрактов составляли несколько сотен тысяч рублей – от 100 до 500 тыс. рублей. При этом поставщик также получал зарплату в Центре, так как являлся сотрудником учреждения.

Ревизоры отмечают, что заключат контракты с сотрудниками запрещено законом о защите конкуренции. И что члены комиссии должны были не допустить ИП Саитова до участия в торгах.

«Согласно приказу ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» от 1 июля 2013 года Саитов Вильдар Климович принят на работу в ГКУ на должность водителя в административно-хозяйственный отдел, в которой он работает по настоящее время. В нарушение требований 135-Ф3 при рассмотрении заявок участников запроса котировок члены комиссии не отклонили его заявку и не сообщили, что он является сотрудником заказчика», – говорится в материалах проверки.

Как сообщили в среду, 19 июня, в контрактном отделе «Научного центра изучения Арктики» агентству «Новый День», контракты с г-ном Саитовым не нарушают 44 ФЗ. В указанном законе нет такого положения, которое запрещает сотрудникам участвовать в конкурсах. Вместе с этим в Центре не стали комментировать нарушение закона о защите конкуренции, на которое ссылается департамент внешних связей. Там лишь добавили, что проверка еще не окончена.

Салехард, Юлия Фролова

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