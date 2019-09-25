На Ямале правительственный центр потратит 1,5 млн рублей на кормление и доклады ученых и чиновников

Стало ясно, на что «Научный центр изучения Арктики» потратит 1,5 млн рублей из бюджета ЯНАО. Созданный правительством центр намерен на эти деньги организовать встречу чиновников и ученых и накормить их. Мероприятие будет называться «Гуманитарные чтения» и пройдет в ноябре 2019 года. Такие выводы можно сделать исходя из данных на сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День».

В июле 2019 года стало известно, что «Научный центр изучения Арктики» получит дополнительно 1,5 млн рублей. Тогда не было ясно, на что правительственная структура потратит эти деньги. В сентябре 2019 года власти Ямала объявили аукцион по поиску подрядчика для организации конференции «Гуманитарные чтения», которую проведет центр. Сумма, которую хотят потратить представители центра на эту конференцию – как раз 1,5 млн рублей.

В документах не указана цель этого мероприятия и его участники, а также тематика. Сказано лишь, что участниками станут 80 человек. Для них нужно найти зал в центральной части Салехарда. А также исполнителю нужно будет предоставить проектор и ноутбук для того, чтобы ученые могли прочитать свои доклады.

«Исполнитель обеспечивает участие в конференции ученых, проводивших исследования в ЯНАО по тематике конференции (не менее 40 человек), представителей органов госвласти ЯНАО, представителей заинтересованных государственных и муниципальных учреждений ЯНАО (не менее 5 человек), представителей СМИ (не менее 2 человек). Список основных участников предоставляется заказчиком в течение 5 календарных дней с момента заключения контракта»,– говорится в документах закупки.

Исполнитель должен будет кормить участников меропрития разнообразной едой. «Меню должно быть разнообразным, с учетом потребностей вегетарианцев и религиозных традиций, с наличием выпечки, морса и/или компота и различных видов кофе и чая на выбор. Обед должен состоять из первого, второго, легкой закуски и десерта», – говорится в техзадании.

Кроме того, участникам конференции нужно организовать кофе-брейки с закусками из морепродуктов, мяса, сыра, овощей и выпечкой. Также часть средств пойдет на печать полиграфии для участников и канцтовары для них: папки, блокноты, ручки и так далее.

Подрядчик, который будет кормить гостей и проводить конференцию, будет назван в конце октября 2019 года.

Сейчас центр изучения Арктики возглавялет Антон Синицкий. Учредителем этой конторы является департамент внешних связей ЯНАО. По информации агентства «Новый День», в центре находили нарушения – учреждение заключало контракты с собственным водителем, который итак числится в штате и получает зарплату.

Ямальские гуманитарные чтения проходили и ранее. Их проводил ликвидированный департамент по науке и инновациям. На них обычно читали доклады по тем исследованиям, за которые в течение года платил бюджет ЯНАО.

Салехард, служба информации

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