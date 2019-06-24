В Новом Уренгое ребенку отрезало палец каруселью

В Новом Уренгое на площадке комплекса Виадук пострадал ребенок. В редакцию НУР24 обратилась женщина, ставшая очевидцем ЧП. Она сообщила, что ребенку отрезало фалангу пальца неисправной каруселью на детской площадке. «Телефоны, указанные на баннерах не отвечают. Только на 112 заявку оставила», – написала горожанка. В единой дежурно-диспетчерской службе города «Новому Дню» заявили, что информация о таком происшествии к ним не поступала. Между тем, там сказали, что был сигнал о неисправной карусели.

В ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская ССМП» отказались комментировать инцидент по телефону и попросили письменный запрос. Ответ пока не поступил.

Напомним, многофункциональный комплекс под открытым небом был благоустроен в рамках проекта «Комфортная городская среда». 2019 год на Ямале объявлен годом благоустройства.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 23.06.19

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