Губернатор Артюхов призвал мэров и омбудсмена реагировать на травмирование детей в ЯНАО

После ЧП в Ноябрьске с разбившейся на качели девочкой губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с детским омбудсменом Данилой Трубицыным. Темой беседы стала безопасность на игровых площадках летом, сообщает пресс-служба главы региона в среду, 17 июля 2019 года.

По данным администрации Ямала, с начала лета в округе зафиксировано четыре резонансных случая, когда дети получили травмы на игровых площадках. В их числе происшествия в Новом Уренгое и в Ноябрьске. В Новом Уренгое ребенку отрезало часть пальца. В Ноябрьске, как уже сообщалось, девочка упала с качели и получила сильные переломы.

«Конечно, в некоторых случаях не доглядели родители. Но, в целом, следить за состоянием детских площадок должны муниципальные образования – это их зона ответственности. Мы с вами тоже не должны оставаться в стороне. Нужно на такие случаи реагировать и, при необходимости, принимать дополнительные меры для создания безопасной среды для наших детей. К этой работе нужно активнее привлекать общественные организации», – отметил Дмитрий Артюхов, его слова цитируют в пресс-службе.

Данило Трубицын в ответ на замечание главы региона рассказал о проекте «Безопасность детства». Во время летних каникул омбудсмен, представители Общественной палаты, МЧС, полиции и муниципальной власти регулярно обследуют объекты, где проводят время дети: игровые и спортивные площадки, пляжи, скверы, недостроенные здания.

На многих площадках найдены нарушения: травмоопасное оборудование, отсутствие ограждений и стопоров на качелях и другие.

«Информация о состоянии детских площадок будет собрана для того, чтобы потом принять конкретные решения», – заявил г-н Трубицын.

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