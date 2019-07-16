В Ноябрьске девочка разбилась, качаясь на качелях (ВИДЕО)

В Ноябрьске в Сеть попало видео ЧП на детской площадке – девочка очень сильно раскачалась на качели и вылетела из сидения. Инцидент случился 1 июля 2019 года. Ребенок находится в больнице с тяжелыми переломами.

Видеозапись инцидента появилась 15 июля 2019 года в группе «Происшествия Ноябрьск» «ВКонтакте». Очевидцы пишут, что пострадавшую раскачивал другой человек, возможно, более старший ребенок. Девочка на качели, по версии свидетелей, кричала, просила ее не трогать. После того, как ребенок вылетел из сидения, тот человек, кто стоял на качели и предположительно ее раскачивал, слез с конструкции и пошел смотреть, что случилось.

«Наказать однозначно эту здоровую дылду, которая башкой своей не думает. Ребенок младше ее намного, она просила не раскачивать, и я уверен в том, что она это делала намеренно, чтобы самой потом сесть на качели, она таким методом хотела выжить девочку с качелей», – пишет в комментариях Артур Самойлов.

В том же сообществе опубликована информация о том, что ребенок получил не только переломы плеч, но и потерял зрение и память. Однако позднее появились сведения о том, что девочка проходит лечение, и идет на поправку.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД ЯНАо агентству «Новый День», к ним никто с заявлением по поводу травмирования ребенка на детской площадке не обращался, и повода для проведения полицейской проверки нет. Правда, неясно, проверялась ли информация о том, что кто-то насильно раскачивал девочку.

Традиционно такими инцидентами занимается прокуратура – надзорная инстанция проверяет, правильно ли содержалась детская игровая площадка и не была ли она опасна для тех, кто на ней находится.

Ноябрьск, служба информации

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