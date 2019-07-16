Прокуратура заявила, что медики Ноябрьска не сообщили о травме ребенка на детской площадке

Прокуратура заявила, что больница Ноябрьска в нарушение правил вовремя не сообщила о травмировании ребенка на детской площадке силовикам. Надзорная инстанция намерена выяснить, почему медики не следовали регламентам. Речь идет о девочке, которая вылетела из сидения качели в начале июля. Ребенок получил сильные травмы и до сих пор проходит лечение. Видео происшествия во вторник, 15 июля 2019 года появилось в группе «Происшествия Ноябрьск». Под ним подписчики оставили комментарии о том, что пострадавшую качала другая девочка и именно может быть виновна в травме.

«Ранее проверка данного факта не проводилась, поскольку учреждение здравоохранения Ноябрьска не передало информацию о травмировании несовершеннолетнего в органы внутренних дел, чему будет дана оценка в рамках организованной проверки», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Прокуратура Ноябрьска в кратчайшие сроки будет проверено соответствие площадки требованиям ГОСТ, при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в пресс-службе МВД Ямала агентству «Новый День» сообщили, что проверка не проводилась, так как никто не обращался в полицию.

Известно, что ЧП произошло во дворе жилого дома № 123 по Магистральной. Управляющая компания «Крепость+» прокомментировала инцидент для журналистов «Ноябрьск 24» и сообщила, что на качеле стояли необходимые ограничители. Издание пишет, что постравдавшая долечивается дома.

Ноябрьск, служба информации

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