Мэрия Лабытнанги заплатит женщине за то, что ее дочь сломала бедро на качелях (ФОТО)

В Лабытнанги женщина сумела взыскать с мэрии 50 тыс. рублей за то, что ее дочь упала с качели и сломала бедро. ЧП случилось в тюле 2019 года. Восьмилетняя девочка упала с качели, расположенной на детской игровой площадке во дворе домов 54 «а», 54 «б» по улице Гагарина.

Проверку провела прокуратура. Надзорная инстанция выяснила, что ребенок получил травму, так как качели не соответствовали государственным стандартам. В том числе отсутствовало ударопоглощающее покрытие зоны приземления.

Качели были бесхозными. В этом случае муниципалитет должен был взять их на баланс, но мэрия этого не сделала, пишет прокуратура Ямала в пятницу, 20 сентября 2019 года.

После вмешательства прокурора несоответствующее качели демонтировали.

фото – так выглядит площадка после демонтажа качелей

В качестве компенсации морального вреда, который причинен ребенку, через суд прокуратура взыскала с мэрии 50 тыс. рублей.

Отметим, травмирование детей на качелях – частое явление. В июле 2019 года в Сеть попало видео, на котором запечатлен момент травмирования девочки в Ноябрьске. Ребенок вылетел из качели. Тогда прокуратура сообщила, что медики не передали информацию в силовые структуры для проведения проверки. Но в больнице эти данные опровергли и сказали, что все сведения о ЧП сообщили вовремя. Итоги разбирательств по этому инциденту еще не озвучили.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 19.09.19

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