На Ямале в ходе перестрелки полицейские ранили мужчину

В Новом Уренгое произошла очередная потасовка со стрельбой. В ходе конфликта полицейский ранил хулигана, который стрелял в воздух. ЧП случилось в пятницу, 28 июня 2019 года.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МВД Ямала, инцидент произошел днем в одном из дворов по улице Железнодорожная. «В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение о том, что мужчина угрожает соседям предметом, похожим на пистолет. На место прибыли полицейские. Они предложили дебоширу отдать оружие. Он не согласился и произвел два выстрела в сторону силовиков. В соответствии с законом о полиции правоохранители приняли решение применить табельное оружие. В результате дебошир был ранен. Мужчина с ранением в руку и ногу был госпитализирован в психоневрологический диспансер. С места ЧП изъят травматический пистолет», – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что у мужчины был зарегистрирован острый алкогольный психоз. Сейчас полицейские проводят проверку по факту ЧП. В том числе, выясняют, принадлежит ли травматическое оружие дебоширу.

Как пишет издание «Нур24», потасовка началась с семейного конфликта. Подробности там не уточняют. Также изданию стало известно, что возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В следственном управлении СК ЯНАО получить комментарии пока не удалось.

Напомним, неделю назад в Новом Уренгое мужчина из ружья тяжело ранил двух своих неприятелей. Это случилось на улице в районе аэропорта. Подробности инцидента неизвестны, в следственном управлении СК Ямала лишь уточняли, что участники конфликта знали друг друга и раньше – у них был конфликт.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 28.06.19

Ямал начнет покупать у Кургана пожарную технику. / Губернатор Артюхов рассказал министру Кобылкину о том, как решит проблему воды в Лабытнанги. / Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин прибыл в Курган. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»