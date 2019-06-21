Следователи возбудили дело из-за расстрела двух мужчин в Новом Уренгое

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двоих человек в Новом Уренгое из-за стрельбы в районе аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО в пятницу, 21 июня 2019 года.

Обстоятельства все еще не озвучены. По версии следствия, в ночь на пятницу, 21 июня, неизвестный в районе аэропорта газовой столицы произвел несколько выстрелов в двоих мужчин. Потерпевшие остались живы, но получили по несколько пулевых ранений. Их госпитализировали в городскую больницу.

Квалификация дела – часть 3 ст 30 и п.а ч.2 ст 105 УК РФ (покушение на убийство двоих лиц). Сейчас проведены неотложные следственные действия, правоохранительные органы устанавливают личность нападавшего.

Новый Уренгой, служба информации

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