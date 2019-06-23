Следователи задержали человека, который расстрелял двух мужчин в Новом Уренгое

Силовики задержали злоумышленника, который тяжело ранил на улице в Новом Уренгое двух мужчин. Стрелявший – мужчина 1984 года рождения. Речь идет о стрельбе районе аэропорта газовой столицы в ночь на 21 июня 2019 года. В следственном управлении СК Ямала в воскресенье, 23 июня, раскрыли обстоятельства инцидента.

Как выяснилось, между стрелявшим и пострадавшими был давний конфликт. «Обвинемый произвел в пострадавших несколько выстрелов из ружья. Видя, что те не подают признаков жизни, с места преступления он скрылся», – говорится в сообщении СУ СК Ямала.

Напомним, с тяжелыми ранениями в больницу доставлены двое мужчин 1994 и 1996 годов рождения. Дело возбуждено по части 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для стрелявшего.

Новый Уренгой, служба информации

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