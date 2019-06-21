В Новом Уренгое ночью расстреляли двух мужчин, оба в больнице

В Новом Уренгое в ночь на 21 июня 2019 года произошла стрельба. Ранены двое молодых людей. Полиция работает на месте ЧП и выясняет все обстоятельства инцидента.

Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе окружного полицейского главка, ЧП случилось в 0:40 в районе кольца возле аэропорта. Пока неясно, что именно произошло, но в результате инцидента ранения получили двое мужчин – 1994 и 1996 годов рождения. Они были доставлены в больницу. Пока силовики не смогли опросить их.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – заключили в пресс-службе управления МВД ЯНАО.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 20.06.19

Полпред Цуканов ответил на вопрос о проверках в «Корпорации развития». / Генерал-майор ФСБ на Ямале поговорил с губернатором про браконьеров. / Тюменские власти отложили строительство мусорных заводов из-за санкций и земли. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»