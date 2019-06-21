Расстрелянные в Новом Уренгое в тяжелом состоянии: следователи не могут опросить их

Следователи СУ СК РФ по ЯНАО принимают меры для опроса двоих мужчин, расстрелянных в ночь на пятницу, 21 июня в Новом Уренгое. Оба получили по несколько огнестрельных ранений, сообщили в пресс-службе ведомства, и остаются в городской больнице в тяжелом состоянии.

О том, что материалы доследственной проверки о стрельбе в ночь с 20 на 21 июня в Новом Уренгое переданы в Следственное управление СК РФ по ЯНАО, «Новому Дню» сообщили в пресс-службе окружного УМВД. В СУ СК подтвердили эту информацию. «Следственным отделом по городу Новый Уренгой проводится доследственная проверка по указанному факту, – сообщили в пресс-службе. – В ходе проверки в настоящее время опрашиваются очевидцы, по результатам будет принято процессуальное решение. В настоящее время пострадавшие находятся в городской больнице в тяжелом состоянии. Принимаются меры к их опросу».

Ранее «Новый День» сообщал, что ЧП случилось в 0:40 в районе кольца возле аэропорта. В результате инцидента ранения получили двое мужчин – 1994 и 1996 годов рождения. Они были доставлены в больницу. Пока силовики не смогли опросить их.

Новый Уренгой, служба информации

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