Власти Ямала заплатят 200 тыс. рублей за травму упавшего ребенка

Окружная дирекция капстроительства и инвестиций Ямала заплатит 200 тыс. рублей семье ребенка, который упал на территории долгостроя в Надыме. Об этом сообщила во вторник, 2 июля 2019 года, прокуратура ЯНАО.

Речь идет о ЧП, которое уже было описано: 23 марта 2019 года мальчик упал и получил травму позвоночника на территории заброшенного здания по адресу Надым по ул. Набережная им. Оруджева, д. 46 «а». Ранее надзорная инстанция уже сообщала, что именно окружные чиновники должны были позаботиться об ограждении этого объекта, так как именно в их ведении находится долгострой.

После того, как на территории здания травмировался ребенок, его огородили и начали охранять. «К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечен начальник отдела строительной индустрии ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», – уточнили в прокуратуре Ямала.

Надымский городской прокурор обратился в суд с иском к дирекции о компенсации морального вреда. Суд согласился с требованиями прокурора, с дирекции взыскали 200 тыс. рублей.

Ранее в правительстве Ямала агентству «Новый День» сообщали, что передадут заброшенное здание на набережной на баланс Надымского района. Возможно, муниципальные власти смогут его продать.

Для Ямала актуальна проблема травмирования детей на территории заброшенных объектов. В том числе для Надыма, где есть заброшенный завод крупнопанельного домостроения. Там несколько лет назад разбился насмерть ребенок – он свободно попал на территорию объекта и сорвался с перекладины. Сейчас в Надыме судят компанию-собственника этой территории – Игоря Турченника.

Надым, служба информации

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