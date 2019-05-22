Долгострой в Надыме, где травмировался ребенок, отдадут местным властям

Недостроенное здание на набережной Оруджева 46А в Надыме, где получил травму ребенок, передадут в собственность муниципалитета. Сейчас оно, напомним, находится под контролем окружных структур. Об этом сообщили агентству «Новый День» в администрации ЯНАО 22 мая 2019 года.

О том, что мальчик получил травму позвоночника, находясь на территории долгостроя, сообщили в прокуратуре Ямала во вторник, 21 мая. На заброшенное здание, доступ к которому открыт, давно обращали внимание горожане. В том числе в городском сообществе «Злой и добрый надымчанин» несколько раз публиковали фото детей, которые находятся на конструкциях недостроя.

Только после травмирования ребенка здание огородили. «В конце апреля с территории объекта вывезли железобетонные блоки, восстановили поврежденные оконные блоки и установили ограждения», – рассказали в правительстве в ответ на вопрос агентства.

По версии окружных чиновников, надымские власти могут содействовать приватизации данного объекта. Пока задние находится в окружном ведении, бюджет региона будет оплачивать услуги ЧОП.

В пресс-службе администрации Надымского района, напомним, накануне наотрез отказались отвечать на вопросы агентства о данном здании и положили трубку во время разговора.

Судьба здания на Оруджева 46А неясна. В 2005 году оно приобреталось окружными властями, по неофициальным данным, для одного из структурных подразделений дорожной дирекции. Однако эти планы не сбылись, а здание так и осталось невостребованным.

Это не первое ЧП в Надыме, связанное с травмированием ребенка в заброшенных зданиях. В 2017 году разбился насмерть мальчик, упав с перекладины на территории завода крупнопанельного домостроения. Вину за это возложили на собственника территории завода – директора «Компания Иванова» Игоря Турченника. Его дело сейчас рассматривается в городском суде.

Надым, Фролова Юлия

Надым. Другие новости 22.05.19

Губернатор Артюхов рассказал, как власти отслеживают межнац в Сети. / Директор спортшколы олимпийского резерва ЯНАО не смогла доказать невиновность в мошенничестве. / В аэропорт Нового Уренгоя вернулся самолет из-за неисправности (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»