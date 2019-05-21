В Надыме на заброшенном объекте снова травмировался ребенок

В Надыме снова травмировался ребенок на территории заброшенного здания. У мальчика травма позвоночника. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО во вторник, 21 мая 2019 года.

Недостроенный объект, где травмировался ребенок, принадлежит округу. Как стало известно агентству «Новый День», речь идет о недострое по адресу набережная Оруджева 46А. ЧП случилось 23 марта 2019 года.

«Здание не огорожено, является доступным, в том числе для детей. Руководитель ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» нарушил требования гражданского законодательства, а также технического регламента о безопасности зданий и сооружений и не предпринял мер к ограничению доступа», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Прокуратура округа внесла заместителю губернатора Ямала представление. После этого вокруг здания возвели забор, а также заключили договор на охрану. К дисциплинарной ответственности привлечен начальник отдела строительной индустрии ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», рассказали в прокуратуре.

В администрацию округа агентство «Новый День» отправило запрос на комментарии, пока ответ не получен. В пресс-службе администрации Надымского района категорически отказались отвечать на вопросы о ЧП и положили трубку.

Напомним, на заброшенном заводе крупнопанельного домостроения в 2017 году в Надыме разбился ребенок. Мальчик упал с перекладины и погиб от травм. Владельцем помещений, где разбился ребенок, была «Компания Иванова». Сейчас ее директора – Игоря Турченника – судят за причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, он не предпринял никаких мер для того чтобы ограничить доступ посторонних на развалины завода Суд над Игорем Турченником затягивается – подсудимый предоставляет документы о тяжелой болезни, которая препятствует посещению заседаний суда. Об этом говорится в материалах процесса. В мае производство возобновили, но обвиняемый снова не явился в суд.

Надым, служба информации

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