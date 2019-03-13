В Надыме судят обвиняемого в смерти школьника на заброшенном заводе

В Надыме идет суд над директором компании-собственника заброшенного завода, где разбился насмерть ребенок в 2017 году – Игорем Турченником. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ст.109 ч.1 УК РФ). Дело поступило в суд Надымского района в январе 2019 года. 13 марта силовики рассказали о его деталях.

ЧП произошло в апреле 2017 года на территории заброшенного завода крупнопанельного домостроения в центре Надыма. Двое школьников лазили по конструкциям завода, один из мальчиков (2007 года рождения) сорвался и упал головой вниз с перекладины. Его смерть наступила на месте – «скорая» не смогла спасти ребенка. ЧП широко обсуждалось в городе. Родители мальчика записывали видеобращение с предложением главе Леониду Дяченко уйти в отставку. Причиной недовольства горожан стало в том числе и то, что жители не раз обращали внимание чиновников на опасный объект – доступ на территорию заброшенного объекта был открыт и там постоянно играли дети. Власти в ответ на претензии жителей несколько раз делали заявление о том, что они работают с новыми собственниками, но те не торопятся ставить забор.

Площади завода распродали во время процедуры банкротства. «Компания Иванова» из Тюмени, которая фигурирует в деле, купила имущество на торгах.

По версии следствия, г-н Турченник намеренно игнорировал вопрос обеспечения безопасности на заброшенной площадке. «Директор «Компания Иванова» сознательно бездействовал, не предпринимая никаких мер, предупреждающих причинение вреда населению, в том числе мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в нежилое помещение», – рассказывают в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Там добавили, что в ходе расследования дела провели строительно-техническую экспертизу в Москве. «Следователь неоднократно выезжала в Тюмень по месту нахождения обвиняемого для проведения следственных действий и его ознакомления с обвинительным заключением», – заключили в ведомстве.

Отметим, «Компания Иванова» ликвидируется с февраля 2019 года.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 13.03.19

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