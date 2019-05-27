Губернатор Артюхов предложил надымскому главе заняться заброшенным заводом с силовиками

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил решать вопросы безопасности заброшенных зданий в городах Ямала с участием силовиков. В том числе, и вопрос по заброшенному заводу крупнопанельного домостроения в Надыме, где разбился два года назад ребенок насмерть. Свой вариант глава автономии озвучил, отвечая на вопрос телекомпании «ТРК Надым» в понедельник, 27 мая 2019 года.

«ЗКПД не принадлежит муниципалитету. Но местные власти регулярно выходили на диалог с собственником. Вместе с этим решить проблему власти не могут законными способами. Могут ли они рассчитывать на помощь регионального правительства? (Речь идет о попытке обязать владельцев территории закрыть доступ для посторонних во избежание травмирования детей – прим.ред)», – сказала журналист.

В ответ на это губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что такие вопросы не входят ни в полномочии главы, ни в полномочия губернатора, но способы их решения есть. «Когда объект находится без нормального собственника, обеспечить надежную охрану тяжело. Это частная собственность, которая безалаберно содержится. Но не могу согласиться, что нет возможности у главы этим заниматься. Действовать только в гражданском поле неэффективно. Надо выходить на этих собственников. И есть у нас механизмы, связанные с правоохранительной системой», – заметил губернатор.

Он предложил свою помощь надымскому мэру Леониду Дяченко в решении этого вопроса с надымским заводом.

Напомним, в Надыме это не первый объект, где травмируются дети. Не так давно выяснилось, что ребенок получил травму на территории недостроенного здания на набережной. И там огораживать строение пришлось как раз региональным властям.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сравнил проблему опасных строений с проблемой невыплаты зарплаты – в обоих случая чиновники формально не имеют никак45их полномочий воздействовать на коммерсантов. «Такое бывает: все исчезли, искать некого, зарплату не выплатили, денег нет. Начинаем заниматься: в рамках гражданского кодекса это бесполезно – кажется, что все исчезли, следов не найти, номинальные директора. Но есть другие способы, мы начинаем работать с реальными собственниками. И зарплату платят. Не так быстро, не так оперативно, но решаемо», – сказал губернатор.

Надым, Юлия Фролова

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