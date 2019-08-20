В Надыме осудили виновного в смерти ребенка на заброшенном заводе

В Надыме осужден директор компании – владельца заброшенного завода в центре города, где погиб ребенок. Глава фирмы «Компания Иванова» Игорь Турченник признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Ему назначены исправительные работы длительностью полтора года. Об этом сообщили в следственном управлении СК Ямала. Приговор озвучен 16 августа 2019 года.

Резонансное ЧП произошло в апреле 2017 года. Два мальчика лазали по конструкциям на территории заброшенного завода, один из них упал и получил смертельные травмы, спасти его не удалось. Трагедию обсуждали, родители погибшего мальчика даже просили главу района Леонида Дяченко уйти в отставку в связи с тем, что он не смог навести порядок на подконтрольной ему территории и закрыть доступ на завод. Все знали, что регулярно бывший завод крупнопанельного домостроения посещают жители Надыма – кто-то просто гулял по промышленной площадке, кто-то забирал конструкции для собственных нужд. Детей там видели постоянно. Во время расследования ЧП выяснилось, что площади завода выкупила «Компания Иванова», директором которой является Игорь Турченник. Фирма должна была закрыть доступ на объект, но регулярно уклонялась от этой обязанности.

«По мнению следствия и суда, принятие со стороны директора «Компания Иванова» мер по препятствию несанкционированного доступа людей в помещение завода не создало бы возможности беспрепятственного прохода детей в помещение главного производственного корпуса ОАО «НЗКПД», и смогло бы предотвратить наступление трагических последствий», – говорится в сообщении СУ СК ЯНАО.

Для проведения расследования силовики провели несколько экспертиз, в том числе строительно-техническую в экспертном учреждении Москвы.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 20.08.19

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