Надымские власти хотят купить заброшенный завод, где 5 лет назад разбился ребёнок

Власти Надымского района хотят выкупить строения бывшего завода крупнопанельного домостроения, чтобы снести остатки предприятия. Об этом сообщили представители муниципалитета в аккаунте главы Дмитрия Жаромских «Вконтакте».

«Мы проводим мероприятия, направленные на демонтаж строений, которые входили в производственный комплекс НЗКПД. В частности, сейчас с собственниками зданий мы проводим переговоры по вопросу выкупа объектов и дальнейшего демонтажа»,– говорится в сообщении чиновников 3 августа 2022 года.

Структура собственности надымского завода КПД не вполне прозрачна. От ликвидированной «Компании Иванова» право собственности перешло к ООО «Знамя». Эта компания также находится в процессе ликвидации. Вопрос о том, за сколько чиновники собираются купить заброшенный старый завод в центре города, остаётся открытым. При этом год назад глава района Дмитрий Жаромских озвучивал решение – изъятие заброшенного завода для муниципальных нужд. Г-н Жаромских обещал, что на месте завода появится дорога.

«НЗКПД находится в частной собственности, и наибольшую головную боль нам доставляет производственный корпус, который занимает центральное место. Мы пошли по единственному возможному законному пути – будем изымать объект для муниципальных нужд. Недавно был принят генплан Надымского района, и там уже этого производственного корпуса нет, так как здесь предусмотрено строительство дороги. У нас есть идея продолжить пятый проезд по Заводской, он проходит через ныне существующее здание НЗКПД, это даёт нам основание для изъятия объекта и его демонтажа», – рассказал Жаромских, слова которого цитировал «МК-Ямал».

Агентство «Новый День» сделает запрос в администрацию района, чтобы уточнить, сохраняются ли эти планы и будет ли выкуп происходить в рамках изъятия объекта.

Надым, Наталья Ефремова

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