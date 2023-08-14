На месте снесённого надымского завода могут построить дом культуры

Один из вариантов использования площадки бывшего завода крупнопанельного домостроения в Надыме – это дом культуры. Другие варианты – объекты торговли. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями 14 августа 2023 года. Он уточнил, что решать будут надымчане вместе с командой управленцев города.

«Сейчас активно зачищается территория ЗКПД, там останется большое пятно в центре города. Нужно им хорошо распорядиться. Одна из идей – как раз туда поставить дом культуры», – сказал глава Ямала.

При этом г-н Артюхов отметил, что строительство дома культуры – это не первостепенная задача для властей. «Мы должны определиться, что самое главное на ближайшее время. Вы видите, что в экономике сейчас, непростые времена, вы как город газовиков тоже это понимаете. Нет паники, но надо расставлять, что в первую очередь. Сегодня на повестке стоит школа и детская поликлиника. Сейчас определимся и потом будем думать о доме культуры», – поделился своим видением глава Ямала.

Ранее власти Надымского района сообщали, что на месте обанкроченного и снесённого завода крупнопанельного домпостроения будет проложена дорога. Затем появилась и другая версия использования терртории – общественно-деловая застройка.

Надым, Наталья Ефремова

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