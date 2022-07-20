В Новом Уренгое ребёнок получил травмы, упав с заброшенного здания (ФОТО)

В Новом Уренгое из-за падения ребёнка с высоты в заброшенном здании возбуждено уголовное дело. Мальчик получил серьёзные травмы. ЧП случилось в июне 2022 года. 10-летний местный житель упал с высоты 2 этажа 9-ти этажного общежития в посёлке Лимбяяха. Следователи считают, что причиной ЧП могло стать то, что строение не было законсервировано – доступ к нему имел любой человек, в том числе и дети, проживающие неподалёку. По неофициальным данным агентства «Новый День», здание принадлежит корпорации «Роснефтегаз» известного в Новом Уренгое бизнесмена Олега Ситникова.

Известно, что мальчик, упав с высоты, получил переломы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В ходе проверки установлено, что лицо из числа руководства коммерческой организации, осознавая, что отсутствие ограничения доступа посторонних лиц на объект незавершённого строительства представляет угрозу для здоровья и жизни жителей, проживающих в непосредственной близости, в нарушение правил проведения консервации объекта капитального строительства, допустило ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей в целях ограничения доступа посторонних лиц, в результате чего потерпевший, играя на территории строительного объекта, получил телесные повреждения», – раскрыли в пресс-службе следственного управления СК Ямала основания для возбуждения уголовного дела.

Напомним, трагедия произошла в Надыме в 2017 году. Ребёнок, играя на территории заброшенного завода, упал с высоты 2 этажа и разбился. В 2019 году за это осудили собственника заброшенной территории – главу фирмы «Компания Иванова» Игоря Турченника. Ему были назначены исправительные работы длительностью полтора года.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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