В Новом Уренгое нашли виновного в падении подростка с заброшенного общежития

За переломы подростка, упавшего с заброшенного здания, будут судить арбитражного управляющего. Ребёнок сорвался с общежития в микрорайоне Лимбяяха. ЧП случилось в июне 2022 года.

В ходе следствия выяснилось, что здание принадлежит банкротящейся фирме (ранее собеседник агентства сообщил, что это «Роснефтегаз» Олега Ситникова). Отвечал за него арбитражный управляющий, который вёл процедуру несостоятельности. Именно он должен был ограничить доступ посторонних к зданию.

Теперь его будут судить. Эти подробности раскрывают в следственном управлении следственного комитета ЯНАО.

«В июне 2022 года в больницу обратился 10-летний подросток с многочисленными телесными повреждениями. Травмы он получил при падении с высоты второго этажа заброшенного здания на территории посёлка Лимбяяха. Недостроенное общежитие, на территорию которого проник потерпевший, после процедуры банкротства принято в ведение конкурсным управляющим. Приняв имущество должника, управляющий должен был предпринять меры по его сохранности и ограничению доступа посторонних лиц на объект незавершенного строительства. Однако обвиняемый допустил ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по консервации объекта»,– рассказывают следователи.

Квалификация преступления – ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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