Прокуратура потребовала закрыть аварийную баню в Шурышкарском районе Ямала

Прокуратура потребовала закрыть от посторонних заброшенную баню в селе Мужи Шурышкарского района. Только после этого глава сельсовета ограничил доступ к строению. Об этом сообщают в надзорной инстанции 15 сентября 2022 года.

«Здание муниципальной бани в селе Мужи является собственностью сельского поселения Мужевское, признано аварийным, на протяжении более 5 лет по целевому назначению не используется. При этом свободный доступ в здание не ограничен, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Прокурор района главе сельского поселения Мужевское внёс представление»,– говорится в сообщении ведомства.

На свободный доступ подростков к аварийным и заброшенным объектfм регулярно жалуются жители региона, которые переживают за безопасность детей.

В регионе было несколько случаев травмирования несовершеннолетних на заброшенных стройках. Смертельный случай произошёл в Надыме в 2017 году: на развалинах завода крупнопанельного домостроения упал с высоты и разбился ребёнок.

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Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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