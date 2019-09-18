В Салехарде осудят владельца торгового центра, где ребенок упал в дыру между этажами (ВИДЕО)

В Салехарде будут судить владельца строительной компании за то, что в его здании получил травмы ребенок. Речь идет о недавно построенном торговом центре на Совхозной. Летом 2019 года ребенок там упал с одного этажа на другой и получил травмы.

Дело было возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Как полагают следователи, предприниматель хотел сэкономить и не сделал безопасными пролеты торгового центра.

«56-летний предприниматель, преследуя цель минимизации затрат, не предусмотрел установку ограждения оконного проема на лестничной площадке между лестничными маршами. Весной 2019 года обвиняемый сдал торговые площади в аренду. Таким образом он нарушил требования, регламентирующие порядок предоставления безопасных услуг»,– описывают фабулу дела в следственном управлении СК Ямала.

ЧП случилось 10 июля 2019 года. Пострадавшим оказался 5-летний мальчик, который гулял по торговому центру вместе с родителями. Эксперты выяснили, что здоровью малыша причинен тяжкий вред.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в произошедшем частично»,– заключили в СУ СК Ямала.

Напомним, в Надыме не так давно осудили владельца площадей заброшенного завода, где насмерть разбился ребенок.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 18.09.19

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