В ямальском суде новый глава

Председатель суда ЯНАО Виталий Патлатюк удален в почетную отставку 1 июля 2019 года. Приказом председателя Верховного Суда осуществление полномочий председателя суда ЯНАО возложено на зампредседателя Святослава Калинкина. Об этом сообщается во вторник, 2 июля 2019 года, на сайте ведомства.

Согласно информации высшей квалификационной коллегии судей, г-н Калинкин специализируется на рассмотрении уголовных дел. В его личном деле в числе негативных характеристик – несколько оплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Они не являются препятствием должности председателя суда. «В коллективе суда Калинкин пользуется авторитетом и уважением, в 2015 году признал лучшим судьей – криминалистом суда ЯНАО», – говорится в материалах ВККС.

За последние несколько лет в судах Ямала было по крайней мере два резонансных происшествия. Первый – сын судьи Пуровского суда Елисей Владимиров застрелил белку в парке Санкт-Петербурга на глазах у прохожих, заявив, что она угрожала его безопасности и хотела его укусить. Второй – бывший пьяный судья Болат Кантарбаев устроил ДТП, а когда на место аварии прибыли сотрудники ДПС, справил недалеко от них нужду и просил оформить ДТП скорее, так как он опаздывает в баню. Кантарбаева лишили неприкосновенности и признали виновным в 2017 году.

Недавно указом президентом Владимира Путина был назначен новый председатель суда Тюменской области.

Салехард, служба информации

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