Путин назначил судью из ХМАО главой суда Ямала

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении председателя суда ЯНАО: инстанцию возглавил Алексей Пиюк. Срок его полномочий – шесть лет. Об этом сообщается в официальных документах Кремля. Указ подписан 12 августа 2019 года, а опубликован 13 августа.

До указа г-н Пиюк возглавлял суд Мегиона (ХМАО).

После удавления в отставку прежнего председателя суда ЯНАО Виталия Патлатюка осуществление полномочий председателя суда ЯНАО было возложено на зампредседателя Святослава Калинкина.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.08.19

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