Власти Ямала дадут 50 млн рублей на оборудование для строительных фирм

Власти Ямала выделяют субсидию в 50 млн рублей, чтобы помочь производителям стройматериалов приобрести оборудование. Как пояснили в пресс-службе правительства округа, в регионе идут крупные стройки и нужно помочь местным компаниям в них поучаствовать.

Схема будет такой: бюджет даст 50 млн рублей «Фонду финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства ЯНАО». Фонд передает деньги Региональной лизинговой компании в качестве докапитализации. За бюджетный счет лизинговая компания купит оборудование, которое требуется производителям стройматериалов.

«Средства, затраченные на покупку, предприниматель будет возвращать в течение пяти лет. Ставка будет более выгодной, чем при привлечении кредитных средств – примерно 7-10 процентов. Компания будет подбирать оборудование по наиболее оптимальной цене и качеству», – уточняют в пресс-службе правительства ЯНАО в ответ на вопрос агентства «Новый День». До 2050 года прогнозируется высокая потребность в стройматериалах: около 100 млн тонн щебня, цемента и железо-бетонных изделий, добавляют там.

В документе нет четкого числа предприятий, которые смогут получить оборудование по льготной схеме. Указано, что должно быть не менее одной компании.

Учредителем «Фонда финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства ЯНАО» является правительство округа. А он, в свою очередь, учредил региональную лизинговую компанию, которую и будет докапитализировать.

Весной власти и прокуратура сообщали весной 2019 года о нарушениях в фондах, которые должны облегчать жизнь малому и среднему бизнесу.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.07.19

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