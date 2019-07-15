Ямалец залез на электрический столб ради фокуса и умер

В Тарко-Сале пьяный мужчина забрался на столб с электричеством, чтобы показать друзьям фокус, и получил удар током. От электротравмы мужчина умер на месте. ЧП случилось 14 июля 2019 года. В следственном управлении СК Ямала, который проводит проверку по факту трагедии, озвучили обстоятельства инцидента. Погибшему было 35 лет.

«Вечером в парке в районе отделения «скорой помощи» рядом со столбом ЛЭП обнаружено тело мужчины с признаками поражения электрическим током. Установлено, что накануне происшествия погибший вместе со знакомыми выпивал в парке С целью развлечения он взобрался на столб ЛЭП, где и получил поражение электрическим током», – рассказали в ведомстве.

Пока что силовики опрашивают очевидцев и проводят экспертизы. Решение о возбуждении или невозбуждении дела пока не принято.

Тарко-Сале, службам информации

Тарко-Сале. Другие новости 15.07.19

В Пулково пассажиры вернувшегося в аэропорт самолета ждут вылета на Ямал. / Погиб пилот, который учил летать Путина со стерхами на Ямале. / «Ни дорог, ни тротуаров, сортиры в центре города», – полпред предложил депутатам Госдумы не бояться критиковать реальность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»