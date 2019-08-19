Под Тюменью на столбе ЛЭП наши тело молодого парня (ФОТО)

В Тюменском районе 17-летний юноша забрался на опору ЛЭП и погиб от удара током. Следственный комитет проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По предварительным данным, ночью 17 августа юноша залез на опору линии электропередач возле деревни Железный перебор и получил удар током. Парень погиб на месте, его тело обнаружили тем же днем. Накануне юноша ушел из дома погулять с друзьями. Он любил показать свою ловкость и, возможно, для этого забрался на опору ЛЭП, хотя сам момент трагедии никто не видел.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.08.19

В Тюмени лишился должности директор пансионата, где старушку похоронили в пластиковом мешке. / В «Тюменьэнерго» из-за мертвых свиней приехала проверка из Москвы. / Губернатор Моор премировал губернатора Комарову за выдающиеся заслуги. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»