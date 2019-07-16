На Ямале силовики задержали очередного педофила, который издевался над дочерью

Пьяный 36-летний житель одного из сел Тазовского района надругался над своей несовершеннолетней дочерью. Преступление было совершено в июле 2019 года. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Девочка рассказала об этом матери, которая обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, педофил заключен под стражу. Свою вину он признал, – сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Девочке оказывается психологическая помощь.

«В отношении потерпевшей проводятся реабилитационные мероприятия, в том числе проводится амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза с целью выяснения наступления вредных последствий для ее психического состояния», – сказали в следственном комитете.

Напомним, вчера стало известно, что в Тарко-Сале осудили 39-летнего мужчину, который напоил малолетнюю падчерицу нейролептиками и насиловал ее в течение нескольких дней. Педофилу назначили наказание – 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Тазовский район, служба информации

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