Газовики Надыма потратили 3 миллиона рублей на актеров и спортсменов

В Надымском районе газовики подвели итоги конкурса специальных грантов для детей. 3 миллиона рублей поделят семь проектов, направленных на поддержку творчества и спорта. В числе победителей – маленькие актеры и фигуристы.

Конкурс специальных грантов ООО «Газпром добыча Надым» проводится с 2013 года. За первые пять лет гранты помогли реализовать 21 проект.

В этом году список получателей увеличился. За гранты в 2019 году боролись 20 проектов. Победителей определила конкурсная комиссия во главе с генеральным директором ООО «Газпром добыча Надым» Игорем Мельниковым. Решено, что гранты на общую сумму 3 миллиона рублей будут направлены на развитие детского творчества и спорта.

В Надымском районе победителями признаны пять проектов. Два из них связаны с театром. Деньги получит проект «Театр и дети» развивающего центра «Вин-Вин» и «Театр в библиотеке» Межпоселенческой центральной библиотеки. Фонду поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица» помогут вывести на новый уровень уже существующий проект «Говорящие ручки». Его создатели обучают детей разговаривать с глухонемыми людьми на языке жестов, исполнять при помощи жестов песни и музыкальные номера. Кроме того, грант получит «Территория добра» – серия спортивных и развлекательных мероприятий во дворах поселка Пангоды. Проект нацелен на то, чтобы поселковые ребята с детства привыкли к активному образу жизни.

Еще два проекта-победителя выбрали в Ямальском районе. Здесь газовики поддержали «Развитие фигурного катания на коньках в Яр-Сале» физкультурно-спортивного центра «Лидер» и «ФабЛаб технопарк» в Салемальской школе-интернате имени Володи Солдатова. Гранты в обоих случаях пойдут на оснащение помещений для занятий школьников, приобретение специального оборудования.

Напомним, ООО «Газпром добыча Надым» – 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири, создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 16.07.19

В группе «Отпетые мошенники» заявили, что не приедут на день города в Салехард. / Прокуратура заявила, что медики Ноябрьска не сообщили о травме ребенка на детской площадке. / Новая служащая Ноябрьска поразила подписчиков шикарной обнаженной фигурой (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»