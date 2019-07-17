Под Ноябрьском в машине произошел взрыв, есть пострадавшие

В районе Вынгапуровского месторождения в среду, 17 июля 2019 года в результате взрыва в автомобиле пострадали два человека – мужчина и женщина. Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МЧС Ямала, сообщение о ЧП поступило около 15 часов дня от ЕДДС.

«По предварительной информации, это был взрыв баллона бытового газа, который используется для приготовления пищи. Специалисты МЧС также приезжали на место ЧП, так как из-за взрыва загорелась трава. Место отдаленное», – рассказали в спасательном ведомстве.

Возможно, люди собирались на природу.

Как сообщили агентству «Ноябрьск 24» на станции «скорой помощи, мужчину с сильными ожогами уже везут в городскую больницу Ноябрьска, за женщиной срочно вылетел борт санавиации, ее также доставят в ЦГБ.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 17.07.19

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