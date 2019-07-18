Спасатели опубликовали фото взорвавшегося на пикнике автомобиля под Ноябрьском (ФОТО)

Спасатели опубликовали фото с места взрыва в автомобиле в микрорайоне Вынгапуровский в Ноябрьске. ЧП случилось в машине УАЗ. На снимках видно, что автомобиль сильно пострадал. Речь идет о взрыве, который случился 17 июля около трех часов дня.

В салоне находились мужчина и женщина, они прибыли на природу для пикника. Взорвался баллон газа, предназначенный для приготовления пищи. Как уже сообщалось, мужчина был доставлен на обследование в Ноябрьскую центральную городскую больницу, за женщиной был направлен борт санавиации.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 17.07.19

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