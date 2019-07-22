В Лабытнанги будут судить педофила, который издевался над внуком

В Лабытнанги будут судить педофила, который издевался над внуком и пытался изнасиловать свою бывшую жену. Преступления были совершены в ноябре 2018 года. Во время насилия злоумышленник был пьян.

«24 ноября 2018 года 56-летний мужчина избил бывшую супругу и совершил покушение на ее изнасилование. Женщина сопротивлялась, и он не смог завершить задуманное. Спустя сутки мужчина также в нетрезвом состоянии совершил в отношении внука насильственные действия сексуального характера», – раскрали фабулу уголовного дела в следственном управлении СК Ямала.

Обвиняемого проверили эксперты. Они сообщили, что мужчина в момент совершения преступлений мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Мужчину будут судить за покушение на изнасилование (ч. 3 ст.30 ч. 1 ст. 131 УК РФ) и совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п.«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Лабытнанги, служба информации

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