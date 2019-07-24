Педофил из Лабытнанги, который издевался над внуком, поедет в колонию на 13 лет

В Лабытнанги осудили педофила, который издевался над внуком и пытался изнасиловать бывшую жену. Его приговорили к 13 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщают в следственном управлении СК Ямала в среду, 24 июля 2019 года.

«24 ноября 2018 года нетрезвый 56-летний мужчина избил бывшую супругу, совершил покушение на ее изнасилование. Она сопротивлялась, и он не смог завершить задуманное. Спустя сутки мужчина снова будучи нетрезвым совершил в отношении внука насильственные действия сексуального характера», – напоминают фабулу уголовного дела следователи.

Уже сообщалось, что мужчина был вменяем в момент злодеяний. Мужчина признан виновным в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ) и совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Лабытнанги, служба информации

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