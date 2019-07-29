В Губкинском сгорел многоквартирный дом

В Губкинском днем 28 июля сгорел двухэтажный жилой дом №50 в микрорайоне №1. Пожар удалось ликвидировать только в половине девятого вечера. Как сообщили в управлении МЧС, сгорели чердак (400 кв.м.), а также 4 квартиры на втором этаже в 1 -м подъезде на площади (140 кв.м.). Квартиры, расположенные в первом подъезде на 1 этаже, а также квартиры во втором подъезде закопчены продуктами горения и залиты водой по всей площади.

«Имеется ряд факторов, которые осложняли тушение жилого дома – позднее сообщение о пожаре, сильный ветер, способствующий быстрому распространению открытого огня и пустоты в конструкции деревянного дома, – сообщили в МЧС округа. – На момент прибытия пожарных подразделений на место вызова квартира на втором этаже уже полностью была охвачена огнем, пожар переходил на чердачное помещение. Первоочередная задача спасателей была – не допустить человеческих жертв, а также не дать распространение огня на рядом стоящие здания».

Возгорание началось в первом подъезде в квартире, расположенной на 2 этаже. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Администрация города предложила погорельцам пожить в пункте временного размещения. Сейчас там находятся шесть человек (три семьи). Всего в сгоревшем доме 18 квартир, зарегистрировано 54 человека.

По словам главы Губкинского Андрея Гаранина, уже принято решение о выделении материальной помощи.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 26.07.19

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