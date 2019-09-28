В думе Губкинского случился скандал из-за выплат погорельцам

В думе Губкинского произошел конфликт из-за выплат погорельцам. Депутат Алексей Колесников предложил отложить решение вопроса о материальной помощи пострадавшим от пожара, который случился 28 июля 2019 года. Единороссы восприняли это как саботаж. Однако в итоге решение о выплатах было принято большинством голосов.

Инцидент случился на заседании 26 сентября 2019 года. Депутатам предложили внести в повестку заседания дополнительный вопрос. Речь идет о поправках в бюджет города – окружной субсидии в 70 млн рублей погорельцам из дома 50 в 1 микрорайоне. Всего 18 семей. О помощи жители просили у губернатора Дмитрия Артюхова, когда он приезжал в Губкинский. Глава региона ответил, что выплаты – это самое быстрое решение, которое позволяет уже сегодня приобрести квартиры (в том числе на вторичном рынке). «Все необходимые ресурсы у нас зарезервированы. Они будут городу предоставлены», – обещал г-н Артюхов.

Во время обсуждения вопроса распределения субсидии в думе Губкинского депутат от партии «Коммунисты России» Алексей Колесников потребовал перенести законопроект на декабрь. Причину он объяснил так: нужно соблюдать регламент думы.

Однако в думе обсуждают другую версию. По версии собеседника агентства из числа народных избранников, у депутата-оппозиционера есть фирма по строительству, его семья владеет недостроенными домами. Это жилье он, якобы, пытается сбыть государству. «Дома не введены в эксплуатацию. Были судебные тяжбы, которые ни к чему не привели. Изначально их хотели выкупить для расселения, но так как были нарушения, не выкупили», – объясняет депутата Колесникова собеседник.

Председатель гордумы Тамара Полякова не поддержала оппозиционера. «Нам округ выделил дополнительные средства, эти средства лоббировал Андрей Михайлович (мэр Гаранин) во время приезда губернатора. Жители ждут не дождутся, чтобы купить квартиру. Отсутствие жилья – это стресс. Поэтому скорейшее решение данного вопроса – приоритет», – пояснила председатель.

Получить комментарии самого Алексея Колесникова пока не удалось. Он сообщил, что ему неудобно разговаривать. Если г-н Колесников даст свои пояснения, агентство их опубликует позднее.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 27.09.19

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