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NewDayNews.ru

Понедельник, 29 июля 2019, 15:59 мск

Новости Ямал

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Ямальские спасатели сделали спецзаявление из-за штормового ветра и гроз

Фото Pixabay

На Ямале 30 июля ожидается штормовой ветер. По данным синоптиков, в Приуральском, Шурышкарском и Ямальском районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза.

В МЧС предупреждают о риске обрушения слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, о возможном падении деревьев, рекламных щитов, повреждении кровли домов и порыве воздушных линий электропередачи.

Напомним, с понедельника, 29 июля, из-за плохой погоды на Ямале приостановлено паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги. Перевозкой пассажиров теперь займутся вертолеты, рейсы будут осуществляться по накоплению.

Салехард, служба информации

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