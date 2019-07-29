Ямальские спасатели сделали спецзаявление из-за штормового ветра и гроз

На Ямале 30 июля ожидается штормовой ветер. По данным синоптиков, в Приуральском, Шурышкарском и Ямальском районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза.

В МЧС предупреждают о риске обрушения слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, о возможном падении деревьев, рекламных щитов, повреждении кровли домов и порыве воздушных линий электропередачи.

Напомним, с понедельника, 29 июля, из-за плохой погоды на Ямале приостановлено паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги. Перевозкой пассажиров теперь займутся вертолеты, рейсы будут осуществляться по накоплению.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 29.07.19

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