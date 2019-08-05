На Ямале детсад заплатит 200 тыс рублей за то, что ребенок сломал руку на прогулке

В Ямальском районе детский сад заплатит за сломанную руку ребенка. Воспитанник упал с качели в мае 2019 года. Мама ребенка пожаловалась в прокуратуру. Надзорная инстанция обратилась в суд.

«Воспитанник ярсалинского детского сада «Солнышко» во время утренней прогулки упал с качели, получив перелом левой руки. В соответствии с законом «Об образовании» детский сад осуществляет охрану здоровья обучающихся, в том числе обеспечение безопасности. Через суд с учреждения взыскана компенсация морального вреда – 198 тыс. руб», – говорится в сообщении прокуратуры 5 августа 2019 года.

Ранее был оштрафован десткий сад в Муравленко, где на ребенка сошла лавина снега.

Ямальский район, служба информации

Ямальский район. Другие новости 05.08.19

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