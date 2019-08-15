Губернатор Моор присвоил звание и выписал премию замгубернатора Ямала

Замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову присвоили звание «Почетный работник органов госвласти и местного самоуправления Тюменской области».

«За значительный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области, плодотворную государственную и общественную деятельность», – перечисляются заслуги Мажарова в постановлении, которое подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

К почетному званию Александру Мажарову полагается премия в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, что Мажаров – один из самых состоятельных ямальских чиновников. В 2018 году его доход составил 45,7 млн рублей. В собственности у замгубернатора три земельных участка, два жилых дома, три квартиры, и три автомобиля – «Тойота», «Лексус» и «Порше».

Тюмень, Салехард, служба информации

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