Декларации правительства Ямала: заместитель губернатора Артюхова заработал больше руководителя

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и члены его правительства раскрыли сведения о доходах за 2018 год. Заработки значительно выросли у всех чиновников. Как пояснили в пресс-службе правительства, это связано с процедурой отставки прежнего главы региона Дмитрия Кобылкина: вслед за ним в отставку ушли все члены правительства, при этом служащие получили компенсации.

Вместе с этим по тогам 2018 года доходы первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова выше, чем у самого главы региона.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов отчитался о доходе в 64,9 млн рублей, это больше, чем в прошлом году. Как объясняет пресс-служба правительства, рост доходов губернатора связан со сменой должностей: в мае 2018 года г-н Артюхов занял пост временно исполняющего главы региона, а затем был назначен губернатором. Напомним, в команде прежнего губернатора Ямала он был заместителем главы региона по экономике.

«Процедура расторжения трудового договора предполагает компенсационную выплату за неиспользованный отпуск. Дмитрий Артюхов за 2,5 года работы не использовал 141 день отпуска», – пояснили в пресс-службе.

На рост доходов могла повлиять ипотека – ранее г-н Артюхов упоминал о том, что у него есть кредит на покупку жилья, сведения об участии в долевом строительстве отражены и в декларации. Согласно отчету, губернатору Ямала принадлежит земельный участок площадью пять соток. В пользовании Дмитрия Артюхова находится квартира площадью 72,5 «квадрата». Кроме того, губернатору принадлежит автомобиль «Ауди» (модель не указана, как и в прошлом году). Супруга главы региона заработала 8,5 млн рублей.

Смена руководства региона и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска повлияла и на доходы остальных членов правительства.

Первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников по итогам 2018 года заработал 65,7 млн рублей. Это в 2,3 раза больше уровня 2017 года (тогда чиновник задекларировал 27,6 млн рублей). У него более широкий список недвижимости, чем у главы региона. В собственности Ситникова – крупный земельный участок (2,85 тыс. «квадратов»), жилой дом на 623,4 «квадрата», квартира на 82,5 кв.м. и нежилое помещение. Кроме того, замгубернатора по-прежнему неравнодушен к активному отдыху: он задекларировал два легковых автомобиля – УАЗ и «Мерседес», снегоход, квадроцикл, мотолодку и прицеп.

Директор департамента финансов Альбина Свинцова получила 50,9 млн рублей по итогам 2018 года, что на 20 млн рублей больше уровня 2017 года. На нее зарегистрированы два участка общей площадью в 3,74 тыс. кв.м, два дома и квартира.

Доход директора департамента внешних связей Александра Мажарова в прошлом году составил 45,7 млн рублей, что почти на 7 млн рублей выше уровня 2017 года (тогда он отчитался о 38,9 млн рублей). У г-на Мажарова в собственности три земельных участка, два жилых дома – 229,5 и 44,7 «квадратов», три квартиры (70, 75 и 117 «квадратов»), два гаража и сарай. Коме того, он по-прежнему владеет тремя легковыми автомобилями – «Тойота», «Лексус», «Порше».

Вице-губернатор Ирина Соколова, куратор внутренней политики, получила больше на 13,2 млн рублей – ее доход по итогам 2018 года достиг 42,3 млн рублей. В декларацию она, как и в прошлый период, внесла квартиру площадью 137,5 кв. м. и половину доли в квартире площадью 364,1 «квадрата».

Руководитель аппарата губернатора Ямала Наталия Фиголь задекларировала доход в 38,7 млн рублей. Это больше уровня 2017 года на 9,7 млн рублей. У нее в собственности все так же две квартиры и машиноместо. Автомобиля у нее нет, он ест только у ее супруга. Марка – «Тойота», модель не указана.

Заместитель губернатора Татьяна Бучкова, которая курирует социальную сферу, заработала больше на 9,6 млн рублей – 34,2 млн рублей. У нее как и в 2017 году в декларации указана квартира площадью более 100 «квадратов» и машиноместо. При этом транспорта у самой г-жи Бучковой нет, но есть у ее мужа – бывшего полицейского, которого трудоустроили в правительство Ямала в 2018 году – Виталия Бучкова который получил пост замдиректора департамента строительства и жилищной политики. На него записан автомобиль «Тойота» (модель не указана). Он заработал в 2018 году 6.2 млн рублей.

На 7,4 млн рублей выросли доходы директора департамента госжилнадзора и куратора сферы ЖКК Сергея Карасева – он задекларировал 32,3 млн рублей по итогам 2018 года. Также у него появилось новое жилье – он владеет четырьмя квартирами (площадью 39, 33,3, 75 и 71 «квадрата»), а раньше было только три. Также у него по-прежнему есть мотоцикл «Кавасаки».

Для ответственного за экономику Александра Калинина 2018 год стал первым в статусе замгубернатора. Его доход почти в три раза ниже, чем у коллег по правительству – 12,9 млн рублей. Также Калинину принадлежат земельный участок площадью в 1,4 тыс. кв.м., квартира 48,4 «квадрата» и два легковых автомобиля – «Фольцваген» и «Хундай» (модели не указаны).

Еще один новый лен регионального правительства – Андрей Воронов – задекларировал 11,3 млн рублей. Это больше уровня 2017 года, когда он работал в должности заместителя главы администрации Нового Уренгоя (8,1 млн рублей по итогам 2017 года). У г-на Воронова в собственности есть два земельных участка (один в долевой собственности), жилой дом, треть доли в квартире, легковой автомобиль «БМВ» и мотоцикл такой же марки. Ранее он рассказывал агентству «Новый День» о своем увлечении байком.

И третий новый член правительства округа – бывший глава управления МЧС Аркадий Бессонов – указал доход в 4,6 млн рублей. Он также задекларировал квартиру, второй квартирой он владеет вместе с женой. Кроме того, у него в собственности имеется гараж, а авто нет. Нет машины и у его супруги.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.05.19

ЮТэйр почти перестала обслуживать долги по кредитам. / В Новом Уренгое челябинцы напали на таксиста и угнали его автомобиль. / В Новом Уренгое опять сменился прокурор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»